مباشر | تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته؛ خاصة في المنطقة الشرقية منه؛ برفقة حاخامات قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام نحو 900 مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات مكثفة على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتبدأ الاقتحامات من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة"؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

أخبار ذات صلة

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

توتر في سجن &#34;ريمون&#34; إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

&#34;الخارجية&#34;: قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

"الخارجية": قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

توتر في سجن &#34;ريمون&#34; إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الحركة الأسيرة تدعو ليوم نفير وغضب شعبي إسنادا لانتفاضتهم

الحركة الأسيرة تدعو ليوم نفير وغضب شعبي إسنادا لانتفاضتهم

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين &#34;معتوه&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين "معتوه"

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل