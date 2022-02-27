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شؤون فلسطينية

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلق مستوطنون، اليوم الأحد، الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور للوكالة الرسمية، أن مستوطني "متسي يعير" المقامة على أراضي المواطنين في قرية بير العد، أغلقوا الطريق المؤدية إلى مسافر يطا بالحجارة، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا ومسافرها، طمعا في توسيع المستوطنات والسيطرة على أراضي المواطنين.

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