الكرملين يرد على الرئيس الأوكراني: انتم من اختار بيلاروسيا مكانا لإجراء المحادثات

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن السلطات في كييف هي التي اختارت مدينة غوميل البيلاروسية كمكان لإجراء المحادثات.وأوضح بيسكوف أن الوفد الروسي في المحادثات مع الجانب الأوكراني بمدينة غوميل البيلاروسية برئاسة مساعد رئيس الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.ويأتي تصريح بيسكوف ردا على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في وقت سابق من اليوم الأحد إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.وأعرب الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو، عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى "لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، واسطنبول"، متهما روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقا من بيلاروس.