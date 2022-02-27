أبو بكر: الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم العسكرية وتصعيد خطواتهم النضالية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنَّ الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة المحاكم العسكرية، وتصعيد خطواتهم النضالية ضد مصلحة السجون الصهيونية.وأضاف أبو بكر في تصريح له، أنّ حوالي 500 أسير قاطعوا المحاكم العسكرية منذ بداية هذا العام، ولا زالوا مستمرين في تصعيد خطواتهم النضالية، ومن ضمنها مقاطعة العيادات الطبية داخل السجون، والامتناع عن تناول الدواء.وأشار إلى توتر الأوضاع داخل سجون الاحتلال، بسبب الإجراءات العقابية والتعسفية في سجن نفحة، لافتاً إلى ما جرى خلال الأيام الماضية من فرض إدارة السجون تفتيش من يُريد الخروج من الأسرى لأداء الصلاة في ساحة السجن بشكلٍ دقيق، وبالتالي رفض أسرانا الخروج وامتنعوا عن الصلاة.وتابع أبو بكر، أن الأسرى امتنعوا، يوم الجمعة الماضي، عن الخروج إلى الساحة والصلاة فيها، مبيناً أن هناك هجمة شرسة ضد أسرانا في سجون الاحتلال ، كما أن إدارة السجون ما زالت تتعنت في رفض تلبية مطالب الأسرى وهناك جماعات متطرفة ترفض تلبية أي مطالب للأسرى.