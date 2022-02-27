حمادة يدعو لإحياء فجر "النصر قريب" بمساجد فلسطين الجمعة المقبلة

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، مساء اليوم السبت، الفلسطينيين إلى إحياء صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة المقبل في كافة مساجد فلسطين، وخصوصا في المسجد الأقصى المبارك.وأشاد حمادة بالتفاعل الجماهيري الكبير مع حملة "فجر الشهداء" التي أدى فيها آلاف الفلسطينيين الصلاة في المسجد الأقصى وعدد كبير من المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أمس الجمعة.وقال حمادة: "ما أروع حشود المصلين وهي تزحف نحو الأقصى ومساجد فلسطين عند كل فجر لتؤكد للقاصي والداني أن القلوب المتعلقة بمسرى الحبيب لن تُسلمه للأعداء".وأضاف أنه "بعد التفاعل الكبير مع حملة (فجر الشهداء)، فلنحافظ على العهد ولنشارك جميعاً في فجر (النصر قريب) الجمعة المقبلة".وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".وتأتي دعوات الحشد للفجر العظيم في ظل ما يتعرض له المسجدين الأقصى والإبراهيمي من عمليات اقتحام وتهويد، وتصدي أهالي حي الشيخ جراح للاعتداءات ومساعي التهجير.