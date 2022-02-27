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شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين تصريحات رئيس وزراء فرنسا حول القدس

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين تصريحات رئيس وزراء فرنسا حول القدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس اعتبار القدس المحتلة عاصمة ابدية لليهود.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت "ان تصريح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس باعتبار القدس عاصمة ابدية لليهود خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) ، يتعارض مع السياسة الفرنسية المعلنة في اطار سياسة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر القدس المحتلة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967،الامر الذي يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، ويتطلب توضيحا رسميا من فرنسا حول حقيقة هذا التصريح والموقف المستهجن من قبل رئيس وزرائها".

وأضاف التميمي "على الحكومة الفرنسية ان تقدم تفسيرا وتراجعا عن هذه التصريحات التي صدرت عن شخصية سياسية رسمية، انسجاما مع ما تعلنه من مواقف وما تبنته من قرارات دولية تعتبر القدس المحتلة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967م".

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