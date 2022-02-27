الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددًا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أيمن طقاطقة (20 عاما)، ومعتصم أسعد طقاطقة (20 عاما)، من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.كما واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب محمود أحمد حمامرة (24 عاما)، من قرية حوسان، أثناء تواجده قرب مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أرضي المواطنين.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار محمد محمود زباينة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة ترقوميا، غرب المدينة.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نافز غانم (37 عامًا) من منزله في الحي الغربي (الميدان) ببلدة دير الغصون شمال المدينة.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عماد محمد عطون (45 عاما) شقيق النائب المقدسي أحمد عطون بعد اقتحام قرية صور باهر.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.