البرغوثي: إشغال ساحات المسجد الأقصى بالعابدين يرعب عدونا

رام الله - دنيا الوطنأكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة فادية البرغوثي، أن المسجد الأقصى المبارك ينتظر أبناءه لتجديد العهد والقسم والبيعة على نصرته وحمايته والثبات على عتباته.وقالت البرغوثي إن نصرة الأقصى تبدأ بالتمسك به والحرص على إشغال ساحاته، فاكتظاظها بالعابدين الساجدين رعب لعدونا بدون سلاح وهزيمة له دون حرب، وهو جهاد أكلافه قليلة وآثاره عظيمة.وأضافت أن شد الرحال للمسجد الأقصى هو استجابة لأمر رسولنا الكريم وواجب ديني ووطني تجاه رمز قضيتنا.وتابعت: "لنشد الرحال لقبلتنا الأولى ومسجدنا الحبيب، لنكف يد المستوطنين عنه، فتمسكنا به يرعبهم وصلواتنا فيه تغيظهم".وشددت على أن "يكون لكل فردٍ منا نصيب في إغاظة الاحتلال ومستوطنيه وإزعاجهم بوجودنا وثباتنا في ربوعه وساحاته".وتمنت البرغوثي أن ترى زحف الجموع يوم الإثنين، الذي يوافق ذكرى الإسراء والمعراج، كجموع شهر رمضان وزحف ليلة القدر، مضيفة: "مسرانا يحتاجنا ومعراجنا ينادي، وعلى شعبنا أن يلبي نداءه في هذه الذكرى العطرة".