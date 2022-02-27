فتح تعلق على حادثة إطلاق النار على خضر عدنان في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، إقليم محافظة نابلس، بيانًا حول زيارة خضر عدنان للمدينة، في أعقاب إطلاق النار عليه.وجاء في البيان: "اتصل ظهر أمس الشيخ خضر عدنان وطلب أنه سيأتي إلى البلدة القديمة حيث تم إبلاغه بأنه محظور عليه المجيء لوجود شبهات لدى أحد الأشخاص المقربين عليه بقيامه بالتورط باغتيال شهداء نابلس".وأضاف: "قمنا بمنع خضر عدنان من إكمال زيارته لذوي أقمار نابلس، وما حصل سنعتبره تصرف شخصي من قبله وأنه لا قرار ولا علم للجهاد الإسلامي بما حصل".وأوضح البيان أن "محاولة زج اسم خالد حلاوة بأنه هو من أطلق النار على خضر عدنان ما هي إلا إحدى فصول الفتنة ضدنا".