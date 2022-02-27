مستوطنون يعتدون على مركبات فلسطينية بالحجارة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، على مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين قرب مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية أن زجاج عدد من المركبات تضررت بفعل تعرضها لهجوم المستوطنين عليها بالحجارة.وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بشكل مركّز وكبير في شمال الضفة الغربية، وخاصة نابلس وسلفيت، التي تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات.وأنشئت مستوطنة أفرات عام 1983 على بعد 12 كيلومتر إلى الجنوب من القدس، بين بيت لحم والخليل، وسلبت أكثر من 6,000 دونم من أراضي قريتي أرطاس والخضر.وتعود بداية الاستيطان في محافظة بيت لحم إلى ستينات القرن الماضي، فكانت مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طرق استيطانية وتهجير السكان.