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شؤون فلسطينية

الاحصاء: إرتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر يناير 2022

الاحصاء: إرتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر يناير 2022
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 3.22% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 102.57 خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة ﺒ 99.36 خلال شهر كانون أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 3.49%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 102.01 خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة ﺒ 98.57 خلال شهر كانون أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.93%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 107.80 خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بـ 106.81 خلال شهر كانون أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 11.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 28.60%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 2.86 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزهرة 1.51 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.31 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.77 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 2.76 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 9.22 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.99 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.70 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 8.71%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 2.23%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 26.77 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 30.52 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 8.69 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 10.22 شيقل/2كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.50% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.99%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات التبغ بنسبة 5.06%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.68%، وأسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.37%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.93%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.90%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 4.76%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 3.98%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.32%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%.

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