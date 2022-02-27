منيب المصري يدين تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي حول القدس

رام الله - دنيا الوطندان منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للمستقلين، رئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، بشأن مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة موحده لدولة الاحتلال.وأكد المصري أن هذا التصريح المدان باشد العبارات، يعتبر ليس فقط انقلاباً على ما أقره القانون الدولي بشأن حق الشعوب بتقرير مصيرها واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967منطقه خاضعة للاحتلال، بل أيضا يشكل انقلاباً على الموقف الفرنسي الرسمي المؤيد لحل الدولتين والذي يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.وأشار إلى أن الشعب الفرنسي الحامل لقيم الثوره الفرنسية، لا يمكن له أن يقبل بهكذا تصريحات الذي أقل ما يقال عنها بأنها عنصرية وتؤيد إدانة احتلال واستعمار الشعوب.وطالب المصري رئيس وزراء فرنسا بسحب تصريحاته والاعتذار للشعب الفلسطيني وفي حال لم يقم في ذلك فإن المصري سيعيد وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط الذي قدمته له الحكومة الفرنسية في 26-نيسان-2017 وهو أعلى وسام تمنحه فرنسا.وقال المصري بأن الدولة التي لا تعترف بحق شعبي في العودة والحرية والاستقلال لا يمكن لي أن أقبل منها أي تكريم لأن هذا يخالف قناعاتي ومبادئي الوطنية التي تشربتها منذ طفولتي ولا يمكن لي أن ابني مجدا على حقوق شعبي مهما كان الثمن.وختم المصري تصريحه بالطلب من رئيس وزراء فرنسا التراجع عن هذا التصريح الذي يحابي به الحركة الصهيونية على حساب الأخلاق والقيم والقانون.