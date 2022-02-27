الخارجية الفلسطينية: سفيرنا بأوكرانيا على رأس عمله في العاصمة كييف

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا، هاشم الدجاني على رأس عمله في أوكرانيا.وأشار الديك، إلى أن الدجاني، زار أمس الأحد، المعابر الحدودية مع بولندا، حيث التقى مع مسؤولي دائرة الهجرة والمعابر الأوكرانيين وبحث معهم تسهيل عبور الفلسطينيين الى بولندا خاصة في ظل الأزمة الخانقة على المعابر.وفي السياق، أكد السفير أحمد الديك، أن سفير فلسطين بأوكرانيا، متواجد في مقر عمله في العاصمة الأوكرانية كييف، ويواصل اداء مهامه في متابعة أوضاع الجالية والطلبة.