غزة: 328 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و328 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1107 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1905، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 245410، منها 13497 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 2100 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 230008 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 148 ، منها 84 حالة خطرة.