قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد ايمن طقاطقة (20 عاما)، ومعتصم اسعد طقاطقة (20 عاما)، من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمود احمد حمامرة (24 عاما)، من قرية حوسان، أثناء تواجده قرب مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على ارضي المواطنين.ومن بلدة ترقوميا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار محمد محمود زباينة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.