دولي

كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً غير محدد" تجاه الشرق

كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً غير محدد" تجاه الشرق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدد" تجاه الشرق، بعد نحو شهر من الهدوء، ولم يتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية. 

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق"، من دون أن توفر مزيدا من التفاصيل، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأجرت بيونج يانج سبع تجارب على أسلحة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017، لكن محللين قالوا إن كوريا الشمالية أوقفت الاختبارات مؤقتا خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين، ربما مراعاة لحليفها الرئيسي الصين.

وحذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي، من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة بعيدة المدى.

وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 آذار/ مارس.

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