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دولي

أوروبا تجمد أرصدة البنك المركزي الروسي وتفصل بنوكاً روسية من نظام "سويفت"

أوروبا تجمد أرصدة البنك المركزي الروسي وتفصل بنوكاً روسية من نظام "سويفت"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية الأوروبية، مساء السبت، تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا إثر العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي: إن الاتحاد الأوروبي وشركاءه قرروا تجميد أصول البنك المركزي الروسي مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته.

وأضافت: "سننسق مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفصل بنوك روسية عن نظام سويفت"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه يعملون على منع بوتين من تمويل آلة الحرب".

وأكدت فون دير لاين، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي ستمنع الأثرياء الروس من استخدام أموالهم داخل الأسواق المالية الأوروبية، مضيفةً أنهم "مصممون على فرض تكلفة هائلة على روسيا بهدف عزلها من النظام المالي العالمي".

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