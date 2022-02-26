عاجل

  • خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا

مباشر | إطلاق نار كثيف في مناطق من العاصمة كييف

شؤون فلسطينية

"الخارجية": المجر تسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانيا

"الخارجية": المجر تسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افادنا سفير دولة فلسطين لدى المجر، أنه بناءً على توجيهات  وزير الخارجية والمغتربين، وبعد جهود حثيثة قامت بها سفارة دولة فلسطين لدى المجر شملت التنسيق مع الحكومة المجرية والوزارات ذات العلاقة، ومع خلية الازمة وسفارات دولة فلسطين في اوكرانيا والدول المجاورة، سيسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في اوكرانيا بصورة قانونية، وذلك للتوجه الى الوطن او اي وجهة ثانية يرغبون التوجه اليها. 

وأكدت السفارة  أن الحكومة المجرية ستسمح استثنائيا للمواطنين الفلسطينيين القادمين من اوكرانيا بالدخول الي اراضيها بهدف المرور وبشرط ان يكون المواطن القادم يحمل جواز سفر فلسطيني ساري واقامة سارية في اوكرانيا، وإقامة في الدولة التي يرغب التوجه اليها. 

ونوه السفير فادي الحسيني ان المواطنين الذين يحملون وثائق سفر او يرغبون بالتوجه الى قطاع غزة، يفضل التواصل مباشرة على البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، مع صورة من (جواز السفر او الوثيقة- الاقامة في اوكرانيا) من اجل العمل على تأمين الدخول الى الوجهة التالية.

أخبار ذات صلة

تسريب كمية سولار بالنصيرات ناتجة من مولد كهربائي والدفاع المدني يعلن إزالة مصدر الخطر

تسريب كمية سولار بالنصيرات ناتجة من مولد كهربائي والدفاع المدني يعلن إزالة مصدر الخطر

&#34;الخارجية&#34;: سفير فلسطين لدى أوكرانيا على رأس عمله في العاصمة كييف

"الخارجية": سفير فلسطين لدى أوكرانيا على رأس عمله في العاصمة كييف

العاروري يبحث مع نصر الله آخر الأوضاع السياسية في المنطقة

العاروري يبحث مع نصر الله آخر الأوضاع السياسية في المنطقة

&#34;الأشغال&#34; تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

"الأشغال" تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأشغال&#34; تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

"الأشغال" تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

فهد سليمان: الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام

فهد سليمان: الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام

الديمقراطية: تصريحات كاستكس عن القدس تفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية

الديمقراطية: تصريحات كاستكس عن القدس تفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية

منوعات

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق &#34;نفسي بفرصة تانية&#34;

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق "نفسي بفرصة تانية"

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ&#34;تاتو&#34; على جسدها

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ"تاتو" على جسدها

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)