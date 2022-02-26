"الخارجية": المجر تسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانيا





وأكدت السفارة أن الحكومة المجرية ستسمح استثنائيا للمواطنين الفلسطينيين القادمين من اوكرانيا بالدخول الي اراضيها بهدف المرور وبشرط ان يكون المواطن القادم يحمل جواز سفر فلسطيني ساري واقامة سارية في اوكرانيا، وإقامة في الدولة التي يرغب التوجه اليها.



ونوه السفير فادي الحسيني ان المواطنين الذين يحملون وثائق سفر او يرغبون بالتوجه الى قطاع غزة، يفضل التواصل مباشرة على البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، مع صورة من (جواز السفر او الوثيقة- الاقامة في اوكرانيا) من اجل العمل على تأمين الدخول الى الوجهة التالية.



رام الله - دنيا الوطنافادنا سفير دولة فلسطين لدى المجر، أنه بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين، وبعد جهود حثيثة قامت بها سفارة دولة فلسطين لدى المجر شملت التنسيق مع الحكومة المجرية والوزارات ذات العلاقة، ومع خلية الازمة وسفارات دولة فلسطين في اوكرانيا والدول المجاورة، سيسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في اوكرانيا بصورة قانونية، وذلك للتوجه الى الوطن او اي وجهة ثانية يرغبون التوجه اليها.