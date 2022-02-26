رغم الحرب الدائرة بينهما.. حراسة روسية أوكرانية مشتركة لمحطة تشيرنوبيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنظيم حراسة روسية أوكرانية مشتركة لمحطة "تشيرنوبيل" الكهروذرية شمال أوكرانيا بعد استيلاء القوات الروسية عليها، لمنع تسلل الزمر الإرهابية إليها.وحسب الوزارة فقد "جرى الاتفاق مع أفراد الكتيبة المستقلة الخاصة بحراسة المحطة الكهروذرية حول الضمان المشترك لأمن المفاعل والقبة العازلة وخزان الوقود النووي المنضّب".وأشار البيان إلى أن موظفي المحطة يواصلون أنشطتهم بمتابعة مستوى الإشعاع في المنطقة والصيانة الروتينية للمحطة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولفتت الدفاع إلى أن العمل المشترك بين العسكريين الروس والأوكرانيين يمثل ضمانا ضد أي محاولة قد يتخذها القوميون المتطرفون أو منظمات إرهابية أخرى للاستفادة من الوضع في البلاد لتدبير استفزاز نووي.ومساء اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية شمالي البلاد.