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دولي

(كابينت) يجتمع الأحد لبحث تداعيات وانعكاسات محتملة لحرب أوكرانيا على إسرائيل

(كابينت) يجتمع الأحد لبحث تداعيات وانعكاسات محتملة لحرب أوكرانيا على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، غداً، جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، لبحث تداعيات وانعكاسات محتملة للحرب في أوكرانيا على إسرائيل والساحة الإقليمية.

وكانت روسيا قد أوضحت أن التنسيق الأمني بين بين الجانبين فيما يخص سوريا، سيتواصل بالرغم من استياء موسكو من تنديد إسرائيل لغزو أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعربت عن معارضتها لانتهاك إسرائيل السيادة السورية. 

جاء ذلك بعد أن تم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو لمقر وزارة الخارجية الروسية، لما وصف باجتماع توضيحي.

وأعربت سوريا دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرة إياه خطوة ضرورية للدفاع عن المصالح الأمنية الروسية.

ومن جهتها دعت السفارة الأوكرانية في إسرائيل، إلى إمداد بلادها بالأسلحة وبمتطوعين للقتال ضد الهجوم الروسي.

وتظاهر مساء اليوم السبت، المئات من الإسرائيليين، أمام مقر السفارة الروسية في تل أبيب احتجاجا على غزو أوكرانيا.

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