"الأشغال" تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان احتفالًا في مدينة غزة لإحياء ذكرى اليوم الوطني الكويتي الواحد والستين وذكرى التحرير الواحدة والثلاثين، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وبحضور كل من وزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس الفريق الوزاري لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، د. محمد زيارة، و رئيس جامعة الأزهر د. عمر ميلاد ، ومنسق الفريق الفني لإعادة الإعمار م. سعدي علي، وممثل الفريق الاستشاري لإعادة الإعمار م. علي أبو شهلا ، ود. سمير أبو جياب ممثلا عن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدة من المنحة الكويتية، وأعضاء الفريقين الفني والاستشاري، وعدد من محافظي المحافظات الجنوبية، وممثلين عن الوزارات والجامعات والمؤسسات المستفيدة من المنحة الكويتية، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والقيادية.وخلال كلمته ممثلا عن رئيس الوزراء د. محمد اشتية تقدّم زيارة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، والحكومة، والشعب الفلسطيني، بأحرّ التهاني والتبريكات لدولة الكويت ممثلةً بحضرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية ومجلس الأمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشعب الكويتي، وذلك بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، وذكرى التحرير الواحدة والثلاثين. متمنيا من الله أن يعيده والشعب الكويتي بألف خير وبمزيد من التطور والازهار.كما هنأ الدكتور مروان الغانم على توليه منصب مدير عام الصندوق الكويتي، والذي يصادف مرور ستين عام على تأسيسه، متمنيا له التوفيق في حمل هذه الأمانة.وثمّن زيارة مواقف دولة الكويت المشرفة، أميرا وحكومة وشعبا، في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، وللأيادي البيضاء الداعمة للشعب الفلسطيني، والمؤيدة لحقوقه المشروعه عبر تاريخ نضاله المستمر، وذلك من أجل نيل حريته على ارضه وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وقال زيارة إن دعم الكويت له الأثر العظيم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن بما فيها القدس، وكذلك من خلال إعادة الاعمار في غزة الحبيبة، والتي تعرضت لعدة اعتداءات منذ عام 2008، وكذلك حصار خانق ودائم حتى يومنا هذا، مما خلّف عشرات الآلاف من المواطنين بلا مأوى، عدا عن مؤسسات ومدارس وأماكن عبادة سوّيت بالأرض وبنية تحتيه مدمرة.وأضاف أن الكويت قامت مشكورة بتمويل العديد من المشاريع في جميع مجالات الحياة، مبيّنا أنه نتطلع الى مواصلة الدعم والمساندة لاستكمال إعادة الاعمار لقطاع غزة، ودعم مقومات صمود الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته.من جهته تقدم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية د. مروان الغانم خلال كلمة مسجلة بالشكر والتقدير لوزير الأشغال العامة د. محمد زيارة ولفريق الوطني لإعاد إعمار المحافظات الجنوبية على اللفتة الطيبة بإقامة هذا الحفل تحت رعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى ال 61 لاستقلال الكويت والذكرى ال 31 للتحرير، والتي تتزامن مع مرور ستين عاما على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وأضاف أن الصندوق دأب منذ إنشائه على المساهمة في دعم الجهود الدولية لمساعدة الدول الفقيرة وضحايا الحروب والكوارث، مؤكدا على دور الكويت في دعم قضية فلسطين الشقيقة، ودعمهم سواء بالداخل أو الخارج.كما أكد على استمرار الصندوق الكويتي بالمشاركة في جهود التخفيف من المعاناة الإنسانية أينما وُجدت.