عاجل

  • خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا

مباشر | إطلاق نار كثيف في مناطق من العاصمة كييف

شؤون فلسطينية

"الأشغال" تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

"الأشغال" تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير
رام الله - دنيا الوطن
 نظّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان احتفالًا في مدينة غزة لإحياء ذكرى اليوم الوطني الكويتي الواحد والستين وذكرى التحرير الواحدة والثلاثين، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وبحضور كل من وزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس الفريق الوزاري لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، د. محمد زيارة، و رئيس جامعة الأزهر د. عمر ميلاد ، ومنسق الفريق الفني لإعادة الإعمار م. سعدي علي، وممثل الفريق الاستشاري لإعادة الإعمار م. علي أبو شهلا ، ود. سمير أبو جياب ممثلا عن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدة من المنحة الكويتية، وأعضاء الفريقين الفني والاستشاري، وعدد من محافظي المحافظات الجنوبية، وممثلين عن الوزارات والجامعات والمؤسسات المستفيدة من المنحة الكويتية، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والقيادية.

وخلال كلمته ممثلا عن رئيس الوزراء د. محمد اشتية تقدّم زيارة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، والحكومة، والشعب الفلسطيني، بأحرّ التهاني والتبريكات لدولة الكويت ممثلةً بحضرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر،  وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية ومجلس الأمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشعب الكويتي، وذلك بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، وذكرى التحرير الواحدة والثلاثين. متمنيا من الله أن يعيده والشعب الكويتي بألف خير وبمزيد من التطور والازهار.

كما هنأ الدكتور مروان الغانم على توليه منصب مدير عام الصندوق الكويتي، والذي يصادف مرور ستين عام على تأسيسه، متمنيا له التوفيق في حمل هذه الأمانة.

وثمّن زيارة مواقف دولة الكويت المشرفة، أميرا وحكومة وشعبا، في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، وللأيادي البيضاء الداعمة للشعب الفلسطيني، والمؤيدة لحقوقه المشروعه عبر تاريخ نضاله المستمر، وذلك من أجل نيل حريته على ارضه وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال زيارة إن دعم الكويت له الأثر العظيم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن بما فيها القدس، وكذلك من خلال إعادة الاعمار في غزة الحبيبة، والتي تعرضت لعدة اعتداءات منذ عام 2008، وكذلك حصار خانق ودائم حتى يومنا هذا، مما خلّف عشرات الآلاف من المواطنين بلا مأوى، عدا عن مؤسسات ومدارس وأماكن عبادة سوّيت بالأرض وبنية تحتيه مدمرة.

وأضاف أن الكويت قامت مشكورة بتمويل العديد من المشاريع في جميع مجالات الحياة، مبيّنا أنه نتطلع الى مواصلة الدعم والمساندة لاستكمال إعادة الاعمار لقطاع غزة، ودعم مقومات صمود الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته.

من جهته تقدم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية د. مروان الغانم خلال كلمة مسجلة بالشكر والتقدير لوزير الأشغال العامة د. محمد زيارة ولفريق الوطني لإعاد إعمار المحافظات الجنوبية على اللفتة الطيبة بإقامة هذا الحفل تحت رعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى ال 61 لاستقلال الكويت والذكرى ال 31 للتحرير، والتي تتزامن مع مرور ستين عاما على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأضاف أن الصندوق دأب منذ إنشائه على المساهمة في دعم الجهود الدولية لمساعدة الدول الفقيرة وضحايا الحروب والكوارث، مؤكدا على دور الكويت في دعم قضية فلسطين الشقيقة، ودعمهم سواء بالداخل أو الخارج.

كما أكد على استمرار الصندوق الكويتي بالمشاركة في جهود التخفيف من المعاناة الإنسانية أينما وُجدت.



أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: المجر تسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانيا

"الخارجية": المجر تسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانيا

تسريب كمية سولار بالنصيرات ناتجة من مولد كهربائي والدفاع المدني يعلن إزالة مصدر الخطر

تسريب كمية سولار بالنصيرات ناتجة من مولد كهربائي والدفاع المدني يعلن إزالة مصدر الخطر

&#34;الخارجية&#34;: سفير فلسطين لدى أوكرانيا على رأس عمله في العاصمة كييف

"الخارجية": سفير فلسطين لدى أوكرانيا على رأس عمله في العاصمة كييف

العاروري يبحث مع نصر الله آخر الأوضاع السياسية في المنطقة

العاروري يبحث مع نصر الله آخر الأوضاع السياسية في المنطقة

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأشغال&#34; تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

"الأشغال" تنظم احتفالاً لإحياء اليوم الوطني الكويتي الـ 61 وذكرى التحرير

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

فهد سليمان: الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام

فهد سليمان: الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام

الديمقراطية: تصريحات كاستكس عن القدس تفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية

الديمقراطية: تصريحات كاستكس عن القدس تفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية

منوعات

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق &#34;نفسي بفرصة تانية&#34;

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق "نفسي بفرصة تانية"

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ&#34;تاتو&#34; على جسدها

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ"تاتو" على جسدها

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)