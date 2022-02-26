فيديو.. روسيا تأمر قواتها باستئناف هجومها من كل المحاور وتبادل لإطلاق النار في خاركيف
نقلت وكالة (ريا) عن وزارة الدفاع الروسية، قولها: إنها أمرت قواتها بأوكرانيا اليوم السبت، باستئناف هجومها من كل المحاور.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير ستة زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود.
وشهد اليوم الثالث من القتال، تبادل إطلاق نار وتصاعد دخان، بشكل مكثف، في "خاركيف".
من جهة أخرى، نقلت وكالة (تاس) عن وزارة الدفاع الروسية: إن قوات دونباس تقدمت بعمق يصل إلى 46 كلم وسيطرت على مناطق جديدة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة (تاس) عن وزارة الدفاع الروسية: إن قوات دونباس تقدمت بعمق يصل إلى 46 كلم وسيطرت على مناطق جديدة.
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