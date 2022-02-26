فيديو.. روسيا تأمر قواتها باستئناف هجومها من كل المحاور وتبادل لإطلاق النار في خاركيف

وشهد اليوم الثالث من القتال، تبادل إطلاق نار وتصاعد دخان، بشكل مكثف، في "خاركيف".















من جهة أخرى، نقلت وكالة (تاس) عن وزارة الدفاع الروسية: إن قوات دونباس تقدمت بعمق يصل إلى 46 كلم وسيطرت على مناطق جديدة.