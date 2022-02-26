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شؤون فلسطينية

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفداً رفيعاً من شركة كهرباء محافظة القدس برئاسة المهندس هشام العمري مع وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة الشيخ الوزير حاتم البكري، وتركز اللقاء على كيفية محاربة ظاهرة السرقات والتعديات، والواجب الديني والدور الوطني الذي تقوم به الوزارة، عبر الحديث في خطب الجمعة عن الهم العام، واصلاح الفرد والمجتمع.

وأكد هشام العُمري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر وزارة الأوقاف على دور "الأوقاف والشؤون الدينية" الريادي والمؤثر في الحفاظ على المصلحة العامة وبث القيم الاخلاقية والحميدة في المجتمع الفلسطيني،

بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري أن الشركة تعبر عن الهوية العربية والاسلامية في القدس، خاصة أنها موجودة منذ أكثر من 100 عام،

تباحث الوفدان أيضاً خلال اللقاء، العديد من المشاريع المشتركة في الطاقة البديلة، وأهمية الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وعن ضرورة الاستخدام الشرعي والصحيح للطاقة الكهربائية بدون تعديات أو اسراف وتبذير.

ومن جانب الشركة رافق المهندس هشام العُمري كل من نائب المدير العام ومركز الفروع م.محمد زيدان، والسيد خالد أبو عكر عضو مجلس ادارة الشركة، والسيد فراس القواسمي مساعد المدير العام للشؤون المالية والسيد عبد القادر بسومي مدير الدائر القانونية، والمستشار الاعلامي لشركة كهرباء القدس السيد محمد رضوان.

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