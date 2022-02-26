طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين





ووفق "المعابر" فإن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (28 فبراير).