غزة: "المواصلات" تعلن تمديد حملة تخفيض الترخيص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، عن تمديد حملة تخفيض الترخيص إلى يوم الخميس المقبل.وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، خليل الزيان: "قررنا كوزارة نقل ومواصلات وبالتشاور مع متابعة العمل الحكومي تمديد حملة تخفيض الترخيص ليوم الخميس المقبل وذلك تعويضًا عن أيام الإجازات التي تخللت أيام الحملة"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وتابع "إن تمديد الحملة جاء استجابة لمطالب المواطنين والأخوة في الغرفة التجارية وكذلك الأخوة في نقابة السائقين، وجموع المواطنين لوجود ضغط كبير على دوائر الترخيص".وكان من المتوقع أن تنتهي حملة تخفيض الترخيص يوم الاثنين المقبل 28/2/2022.