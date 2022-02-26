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دولي

الرئيس الأوكراني: نجحنا في صد هجوم المحتل الروسي

الرئيس الأوكراني: نجحنا في صد هجوم المحتل الروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي: "لقد قاومنا ونجحت فى صد هجمات العدو الروسي، لكن القتال مستمر فى العديد من المدن والمناطق، لكننا نعلم أننا ندافع عن البلد والأرض ومستقبل الأطفال".

وأضاف زيلينسكي في كلمة نشرتها وكالة الأنباء الأوكرانية: "تخضع كييف والمدن الرئيسية حول العاصمة لسيطرة جيشنا، المحتلون أرادوا سد مركز دولتنا ووضع دمنا هنا، كما حصل فى دونيتسك. لقد كسرنا خطتهم ".

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية فى بيان، إنه "تم إيقاف ما يصل إلى سبع مجموعات تكتيكية للعدو فى اتجاه بوليسيا فى مناطق بوروديانكا، بوشى، فيشهورود. فقد الغزاة الروس جزئيًا قدرتهم القتالية ويحاولون إعادة تجميع صفوفهم".

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