(حماس) تعقب على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي بتعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين على مناطق مختلفة في أوكرانيا، منذ يوم الخميس الماضي.وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تغريدة له عبر صحفته في موقع (تويتر): "الحرب الروسية-الأوكرانية تشي بأن عهد أميركا كقطب متفرد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا".وأضاف أبو مرزوق: "على أثر ذلك لن تكون أمريكا مقرراً في السياة الدولية، وهذا يمكن التحدث عن مستقبل كيان الاحتلال".