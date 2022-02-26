الخارجية: أربع خلايا ازمة أساسية تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك إن أربع خلايا أزمة تعمل على مدار الساعة وتقوم بكافة الاتصالات اللازمة؛ من أجل ضمان سلامة أبناء الجالية الفلسطينية لدى أوكرانيا والطلبة.وأوضح الديك في تصريح صحفي، صدر اليوم السبت، أنه جرى تعميم هواتف وخطوط ساخنة بالكامل على الطلبة وأبناء الجالية، لمتابعة أمورهم، ولتوفير أي خدمات أو مساعدة ممكنة لهم. وأشار إلى أنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تواصل الوزارة متابعتها الحثيثة على مدار الساعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا وكادر السفارة في أوكرانيا للاطمئنان على سلامتهم، وتقديم المساعدة لهم.وأوضح أن خلايا الأزمة الأربع خلية الأزمة، توزعت على النحو التالي: واحدة في مقر الوزارة برام الله، وأخرى في سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا، التي شكلت بالشراكة التامة مع رؤساء الجالية، ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع أوكرانيا، وجهاز المخابرات العامة، وعشرات المتطوعين الفلسطينيين المنتشرين في جميع المقاطعات والمحافظات الأوكرانية.وتابع السفير الديك: أن خلية الأزمة الثالثة هي ميدانية، حيث شكلت في أوكرانيا، وتتنقل بالرغم من الظروف الصعبة للتواصل مع أي طالب أو مواطن بحاجة إلى مساعدة، والرابعة تم تشكيلها من سفراء دولة فلسطين في الدول الحدودية المجاورة لأوكرانيا، وهي: بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا والمجر، حيث شكلت سفارات دولة فلسطين في تلك الدول خلايا ازمة لمتابعة أوضاع أي مواطن فلسطيني او طالب يستطيع الوصول الى المعابر الحدودية، بحيث تواصل سفاراتنا الاتصال معهم بتنسيق كامل مع سفارة دولة فلسطين في كييف، وخلية الأزمة في مقر الوزارة، وتتابع التواصل معهم ريثما يجتازوا المعابر الحدودية، ويتم تقديم كل خدمة لهم، لضمان وصولهم الى السفارة.وأكد السفير الديك أن ممثلا لسفارة دولة فلسطين لدى بولندا وصل بالفعل إلى الحدود البولندية الأوكرانية، من أجل استقبال أي طالب يتمكن من الوصول الى المعبر، منوها إلى أن التعليمات التي صدرت لجميع الطلبة والمواطنين هي البقاء في أماكنهم، وعدم التنقل والحركة، إلا وقت الضرورة القصوى.كما أشار إلى أن سفاراتنا بالدول المجاورة قامت بالتواصل مع وزارات خارجية الدول المضيفة، واستطاعت الحصول على التسهيلات اللازمة منها لعبور طلبتنا الى أراضيها، وتم تعميم أسماء المعابر الحدودية مع تلك الدول، خاصة معابر الحدود الأوكرانية الرومانية والبولندية، وتم أيضا تعميم أرقام هواتف سفراء دولة فلسطين شخصيا في تلك الدول على الطلبة الذين يتمكنون من الوصول الى الحدود، حيث يشرف السفراء بأنفسهم على متابعة جميع هذه الأمور والترتيبات.وأوضح ان سفارة دولة فلسطين في كييف تشرف على متابعة جميع الطلبة الذين تسمح لهم الظروف ووفقاً لتقديرات السفارة بالتوجه الى أي من المعابر الحدودية القريبة، وذلك حالة بحالة، وبالفعل تمكن عدد من طلبتنا ومواطنينا من اجتياز الحدود، بإشراف سفارتنا في أوكرانيا، ووصلوا الى بولندا ورومانيا.كما أكد السفير الديك ان الوزير رياض المالكي بادر وبشكل مبكر في اصدار تعليماته وتوجيهاته لسفارتنا لدى أوكرانيا وللجالية والطلبة بما يضمن سلامتهم جميعا، ويحقق أفضل اتصال وتواصل للاطمئنان عليهم، وأن خلايا الأزمة تتلقى مئات الاتصالات يوميا من ذوي وأسر الطلبة في الوطن والشتات وتستجيب لها فورا، حيث تقوم سفارتنا في كييف بالاتصال المباشر وتلبية طلبات الأسر والأهالي للاطمئنان على أبنائهم الطلبة، وتحديد أماكن وجودهم.وأكدت الوزارة لأبناء شعبنا ان جاليتنا وطلبتنا في عموم أوكرانيا بخير، وأن القيادة الفلسطينية تثمن مواقف جاليتنا في أوكرانيا، وجميع أشكال التكاتف والتكافل والتعاضد التي تمارسها مما يخفف من المعاناة وأعبائها.