الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عاميهما الـ31 في الأسر

رام الله - دنيا الوطندخل الأسيران الشقيقان إبراهيم ( 55 عاما)، ومحمد اغبارية (52 عاما)، من مدينة أم الفحم داخل أراضي العام 1948، اليوم السبت، عاميهما الـ(31) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسيرين اغبارية من الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم من بين 30 أسيرا رفض الاحتلال الإفراج عنهم عام 2014، وتبقى منهم في الأسر 26 أسيرًا.وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إغبارية، في الـ26 من شباط/ فبراير عام 1992، وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.وتمكن الشقيقان اغبارية خلال سنوات اعتقالهما من إتمام دراستهما، وحصلا على درجة الماجستير، وأصدرا مجموعة من الكتب.