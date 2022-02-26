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دولي

"الدفاع الروسية" تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية

"الدفاع الروسية" تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير التي تحدثت عن "ضربة صاروخية روسية" إصابت مبنى سكنيا في كييف صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر في الدفاع الروسية إن ما يشاع عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في شارع لوبانوفسكي في كييف، ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أن طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ مضاد للطائرات، حسبما يظهر ذلك من مقطع الفيديو.

وأضاف المصدر: "من الواضح أنه أثناء صد هجوم صاروخي ليلي على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حدث فشل في جهاز توجيه الصواريخ لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني متوسط ​​المدى "بوك أم1"، فاصطدم الصاروخ بجانب من مبنى سكني".

 وأضاف المصدر أنه بعد خسارة مطار غوستوميل بضواحي كييف، نقل الجيش الأوكراني ثلاث منصات إطلاق لمنظومات الدفاع الجوي من طراز "بوك - إم1" أمس الجمعة لتعزيز الدفاعات الجوية لمطار جولياني بالعاصمة.

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