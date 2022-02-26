إعلام روسي: الرئيس الأوكراني غادر العاصمة كييف متوجها إلى مدينة لفوف

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر العاصمة الأوكرانية كييف، وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.وكتب فولودين في قناته على (تيليغرام)"غادر زيلينسكي كييف على عجل. لم يكن في العاصمة الأوكرانية يوم أمس، فر مع حاشيته إلى مدينة لفوف، حيث تم تجهيزه هو ومساعدوه بمكان للعيش فيها".وأشار فولودين إلى أن جميع مقاطع الفيديو التي ينشرها زيلينسكي على الشبكات الاجتماعية مسجلة مسبقًا.ووفقا له، فإن المعلومات حول رحيل زيلينسكي إلى مدينة لفوف جاءت من نواب البرلمان الأوكراني (الرادا).