الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و1057 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن "فلسطين سجلت اليوم السبت، 10 وفيات، و1057 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و3341 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة."وأشارت "الوزارة" في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، وصل موقع غزة بوست الاخباري إلى أنه تم تسجيل 3 وفيات في محافظة نابلس، و2 في رام الله والبيرة و2 في طولكرم، و1 في محافظة جنين، و2 في مدينة القدس.أما الإصابات فقد سجلت على النحو التالي: طوباس 4، بيت لحم 16، سلفيت 3، قلقيلية 3، نابلس 17، رام الله والبيرة 20، ضواحي القدس 1، طولكرم 7، الخليل 4، جنين 5، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 87، مدينة القدس 890، بعد إجراء 1352 فحصا.وأوضحت "الوزارة" أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: مدينة طوباس 23، محافظة بيت لحم 30، سلفيت 13، قلقيلية 47، نابلس 65، رام الله والبيرة 119، ضواحي القدس 7، طولكرم 59، الخليل 80، جنين 93، أريحا والأغوار 25، مدينة قطاع غزة 1700، مدينة القدس 1080.وحول نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، أكدت الوزارة على أنها بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.3%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وكشفت الصحة عن وجود 89 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 200 مصاب، بينهم 31 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.