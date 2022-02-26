عاجل

  • وزارة الدفاع الروسية: أوامر لقواتنا بهجوم واسع النطاق من كل الجهات في أوكرانيا

  • مجلة (بوليتكو) عن مسؤولين أوروبيين: ألمانيا سمحت لهولندا بإرسال 400 قاذفة قنابل صاروخية إلى أوكرانيا

  • وسائل إعلام روسية تنشر مقطعا لعبور دبابات وآليات عسكرية روسية إلى إقليم دونباس شرقي أوكرانيا

مباشر | آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

شؤون فلسطينية

عياش يعلن تشكيل لجنة إسناد لسفارة فلسطين برومانيا لمساعدة الفلسطينيين بأوكرانيا

عياش يعلن تشكيل لجنة إسناد لسفارة فلسطين برومانيا لمساعدة الفلسطينيين بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش عن تشكيل لجنة إسناد لسفارة دولة فلسطين في رومانيا مكونة من رجال أعمال فلسطينين مقيمين في رومانيا ،وذلك لمساعدة الأخوة الفلسطينين النازحين من جحيم الحرب في أوكرانيا والذين من المحتمل أن يعبروا الأراضي الرومانية في الساعات والأيام القادمة.

وأكد د. عياش والذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال الفلسطينين المقيمين في رومانيا أن اللجنة ستكون مساندة لسفارة دولة فلسطين في رومانيا من أجل تقديم كل ما يلزم الأخوة الفلسطينين القادمين من أوكرانيا من إيواء وكل شيء

وفي هذا السياق أجرى عضو المجلس الوطني الفلسطيني عياش اتصالا مع سفير دولة فلسطين في رومانيا عصام مصالحة بهدف التنسيق والتعاون والاتفاق على برنامج عمل ولجنة طوارىء لتقديم المساعدة والخدمات فور وصول الأخوة الفلسطينين وذلك حسب تعليمات السيد الرئيس.

وستقوم السفارة الفلسطينية برومانيا بأرجاع كل ما أنفقه رجال الأعمال الذين قدموا مساعدات لأيواء النازحين من خلال الجهات الرسمية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد أصدرت ، بيانًا حول متابعتها أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة والسفارة لدى أوكرانيا.

وقالت الخارجية: "نتابع على مدار الساعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا والسفارة في أوكرانيا، وبعد الاطلاع على تقارير تفصيلية حول طبيعة التطورات الحاصلة في أوكرانيا، وبعد الاستماع لتقرير تفصيلي من سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني، ناقشت خلية الأزمة أفضل السبل لضمان سلامة أبناء جاليتنا وطلبتنا وكادر السفارة".

وكان د.عمرو عمرو رئيس الجالية الفلسطينية في أوكرانيا قال اليوم "إن الجالية الفلسطينية في أوكرانيا والبالغ عددهم 2500 مواطن بخير ، وهم منتشرين في عدة بلدات في أوكرانيا .

وقال د. عمرو خلال تصريحات صحفية الاخبارية: "إن جميع أبناء الجالية في المنازل ، وهناك ترابط بين الجاليات ويتم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم" .

وبين عمرو أن منطقة كييف تشهد حالة من التوتر والقلق كون أن القوات الروسية تحاصرها وتقصف المناطق العسكرية حول العاصمة .

وبشأن التساؤلات حول إمكانية المغادرة ، قال: الوضع حالياً حرب البقاء في المنازل هو الآمن ، موضحاً أن هناك عمارات سكنية يوجد أسفلها ملاجئ والمواطنين يتواجدون في تلك الملاجئ أسفل العمارات.

وكان رئيس الوزراء برام الله د. محمد اشتية، مساء أمس الجمعة، على تواصل مع سفير فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني، للاطمئنان على أحوال الجالية الفلسطينية.

وأكد السفير الدجاني خلال الاتصال مع اشتية، أن جميع أفراد الجالية الفلسطينية والذين يبلغ عددهم نحو 2500، جميعًا بخير.

أخبار ذات صلة

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

القدس: الاحتلال يجبر عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

غزة: &#34;المواصلات&#34; تعلن تمديد حملة تخفيض الترخيص

غزة: "المواصلات" تعلن تمديد حملة تخفيض الترخيص

جنين: مقاومون يستهدفون حاجز &#34;دوتان&#34; العسكري بعبوة متفجرة

جنين: مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري بعبوة متفجرة

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

فهد سليمان: الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام

فهد سليمان: الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

وزارة الأوقاف تبحث مع كهرباء القدس سبل محاربة ظاهرة السرقات والتعديات

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

مستوطن يستهدف رعاة أغنام بقنابل الغاز جنوب نابلس

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

نادي الاسير: انتفاضة الأسرى متواصلة لليوم الـ21 على التوالي.. وتوتر يسود السجون

الديمقراطية: تصريحات كاستكس عن القدس تفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية

الديمقراطية: تصريحات كاستكس عن القدس تفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية

الخارجية: أربع خلايا ازمة أساسية تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا

الخارجية: أربع خلايا ازمة أساسية تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا

الاحتلال يعتقل شابين من كفر عقب

الاحتلال يعتقل شابين من كفر عقب

الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عاميهما الـ31 في الأسر

الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عاميهما الـ31 في الأسر

على نفقة ملك الاردن.. تجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى

على نفقة ملك الاردن.. تجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى

منوعات

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق &#34;نفسي بفرصة تانية&#34;

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق "نفسي بفرصة تانية"

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ&#34;تاتو&#34; على جسدها

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ"تاتو" على جسدها

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)