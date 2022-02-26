عياش يعلن تشكيل لجنة إسناد لسفارة فلسطين برومانيا لمساعدة الفلسطينيين بأوكرانيا

وأكد د. عياش والذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال الفلسطينين المقيمين في رومانيا أن اللجنة ستكون مساندة لسفارة دولة فلسطين في رومانيا من أجل تقديم كل ما يلزم الأخوة الفلسطينين القادمين من أوكرانيا من إيواء وكل شيء





وفي هذا السياق أجرى عضو المجلس الوطني الفلسطيني عياش اتصالا مع سفير دولة فلسطين في رومانيا عصام مصالحة بهدف التنسيق والتعاون والاتفاق على برنامج عمل ولجنة طوارىء لتقديم المساعدة والخدمات فور وصول الأخوة الفلسطينين وذلك حسب تعليمات السيد الرئيس.



وستقوم السفارة الفلسطينية برومانيا بأرجاع كل ما أنفقه رجال الأعمال الذين قدموا مساعدات لأيواء النازحين من خلال الجهات الرسمية.





وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد أصدرت ، بيانًا حول متابعتها أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة والسفارة لدى أوكرانيا.





وقالت الخارجية: "نتابع على مدار الساعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا والسفارة في أوكرانيا، وبعد الاطلاع على تقارير تفصيلية حول طبيعة التطورات الحاصلة في أوكرانيا، وبعد الاستماع لتقرير تفصيلي من سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني، ناقشت خلية الأزمة أفضل السبل لضمان سلامة أبناء جاليتنا وطلبتنا وكادر السفارة".



وكان د.عمرو عمرو رئيس الجالية الفلسطينية في أوكرانيا قال اليوم "إن الجالية الفلسطينية في أوكرانيا والبالغ عددهم 2500 مواطن بخير ، وهم منتشرين في عدة بلدات في أوكرانيا .





وقال د. عمرو خلال تصريحات صحفية الاخبارية: "إن جميع أبناء الجالية في المنازل ، وهناك ترابط بين الجاليات ويتم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم" .





وبين عمرو أن منطقة كييف تشهد حالة من التوتر والقلق كون أن القوات الروسية تحاصرها وتقصف المناطق العسكرية حول العاصمة .





وبشأن التساؤلات حول إمكانية المغادرة ، قال: الوضع حالياً حرب البقاء في المنازل هو الآمن ، موضحاً أن هناك عمارات سكنية يوجد أسفلها ملاجئ والمواطنين يتواجدون في تلك الملاجئ أسفل العمارات.





وكان رئيس الوزراء برام الله د. محمد اشتية، مساء أمس الجمعة، على تواصل مع سفير فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني، للاطمئنان على أحوال الجالية الفلسطينية.





وأكد السفير الدجاني خلال الاتصال مع اشتية، أن جميع أفراد الجالية الفلسطينية والذين يبلغ عددهم نحو 2500، جميعًا بخير.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش عن تشكيل لجنة إسناد لسفارة دولة فلسطين في رومانيا مكونة من رجال أعمال فلسطينين مقيمين في رومانيا ،وذلك لمساعدة الأخوة الفلسطينين النازحين من جحيم الحرب في أوكرانيا والذين من المحتمل أن يعبروا الأراضي الرومانية في الساعات والأيام القادمة.