حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 8 جنود ومستوطنين و87 مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور بالضفة الغربية المحتلة.وخلال أيام الأسبوع استشهد طفل في بيت لحم، ورصدت 87 نقطة مواجهة، بينها 7 عمليات إطلاق نار و27 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، فيما أصيب 8 جنود ومستوطنين.ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 12 نقطة مواجهة مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والقدس والخليل وبيت لحم.وخلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة أصيب 4 من جنود الاحتلال، بعد استهدافهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.وفي يوم الخميس أحصيت 14 نقطة مواجهة في حي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس وحاجز الكرنتينا في الخليل، ومستوطنة عوفرا المقامة على أراضي رام الله، وبلدتي الخضر، تقوع في بيت لحم، وحاجز الجلمة وبلدة يعبد في جنين، واللبن الشرقية، بيتا، برقة، مستوطنة حفوت جلعاد بنابلس، وكفر الديك في سلفيت إضافة الى مدينة قلقيلية.كما ألقيت أكواع متفجرة على حاجز الجلمة العسكري، وزجاجات حارقة صوب مستوطنة عوفرا، وحاجز الكرنتينا، ومستوطنة حفوت جلعاد، وقوة عسكرية في بلدة يعبد.أما يوم الأربعاء فرصدت 13 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وسلفيت ونابلس.ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في النبي صالح، وحي الشرفة في البيرة، وحي الجنان في البيرة.كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة كرمي تسور، وحاجز حوارة، ومستوطنة بروخين.واستشهد يوم الثلاثاء الطفل محمد رزق صلاح (14 عامًا) من بلدة الخضر في بيت لحم برصاص قوات الاحتلال.وأحصي في ذات اليوم 16 نقطة مواجهة في مدينة القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جبل جرزيم جنوب نابلس.وألقيت أكواع متفجرة تجاه قوة عسكرية للاحتلال في فقوعة قضاء جنين، فيما استهدفت مستوطنة بيتار عيليت، مستوطنة عوفرا، مستوطنة نجهوت بالزجاجات الحارقة.وفي منتصف الأسبوع يوم الاثنين أصيب جنديين من سجاني سجن نفحة بعد ضربتهم من الأسير أحمد عبيدة خلال دفاعه عن نفسه.ورصدت 12 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وسلفيت ونابلس وأريحا.وألقيت زجاجات حارقة على مستوطنة مجدال عوز، دير استيا، مستوطنة بسجوت، سلوان.وأحصيت يوم الأحد 12 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس.ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت حاجز الجلمة، وحاجز حوارة، كما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين.وفي مطلع الأسبوع يوم السبت أصيب مستوطنان بالحجارة أحدهم قرب بلدة سنجل قضاء رام الله وآخر في سوسيا في الخليل.وأحصيت 8 نقاط مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس، كما ألقيت زجاجات حارقة صوب الاحتلال في الشيخ جراح، ومستوطنة مجدال عوز.