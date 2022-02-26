الجهاد: تصريحات رئيس وزراء فرنسا منافقة وباطلة وتزوير لحقائق التاريخ

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الاسلامي، التصريحات المنافقة التي أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" بشأن القدس خلال حفل عشاء أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والتي ادعى فيها، أن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي".وقالت الحركةإ في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن هذه التصريحات منافقة وباطله وتزوير لحقائق التاريخ، وهي تساوق مع التطرف والإرهاب الصهيوني الذي تغذيه وتشجعه مثل هذه الأقاويل المنافقة والباطلة".وحذرت الحركة، الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم، باعتبارها تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.وقالت: "إن القدس أرض عربية وإسلامية وهي حق خالص للشعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية، ومهما بلغ مستوى النفاق والانحياز من أي طرف كان، للعدو الصهيوني، فلا شرعية لاحتلال فلسطين ولا شرعية للوجود الصهيوني الطارئ على أرضها وترابها".