أبو زهري يُسلّم طلبة قطاع غزة منح مقدمة من المنظمات الدولية المتخصصة

رام الله - دنيا الوطنفي إطار توجيهات الرئيس محمود عباس واهتمام القيادة الفلسطينية بإيلاء المحافظات الجنوبية وطلبتها الأولوية والاهتمام في تمكينهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي والعلمي، قام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة التربية والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د علي زيدان أبو زهري بتسليم الطلبة المنح المقدمة من المنظمات الدولية المتخصصة "اليونسكو والإيسيسكو".من جانبه شكر أبو زهري "اليونسكو والإيسيسكو والألكسو" التي وافقت على مضاعفة المنح المقدمة لصالح الطلبة الفلسطينيين، بناء على طلب من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لتمكين الطلبة من مواجهة التحديات واستكمال مسيرتهم التعليمية.وجرى تسليم المنح بحضور كل من أمين عام اللجنة الوطنية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو د. دوّاس دوّاس، وق.أ مدير عام البرامج والمشاريع محمد صوافطة، ومسؤول ملف المنح في دائرة التربية والتعليم د. أسعد أبو جهل، ومدير مكتب اللجنة الوطنية في المحافظات الجنوبية أحمد أبو هجرس.