تفاصيل اتصال الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية في ظل الوضع الجديد بالعالم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، شدد على أهمية التعاون بين بكين وبيونغ يانغ، في ضوء "وضع جديد" طبيعته غير محددة.وفي رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قال شي جين بينغ: "بكين مستعدة "لتطوير علاقات الصداقة والتعاون" بين الصين وكوريا الشمالية في ضوء الوضع الجديد"، الذي لم يتم تحديد طبيعته، وفق الوكالة.يشار إلى أن بكين تعتبر أهم حليف اقتصادي لبيونغ يانغ منذ الحرب الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، إذ تسهم الصين بأكثر من 90% من التجارة الثنائية لكوريا الشمالية التي تعاني اقتصاديا جراء العقوبات الدولية وبسبب إغلاقها حدودها في عام 2020 لحماية نفسها في مواجهة جائحة كورونا، كما أوضح توماس أوجيا كينتانا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، في أواخر شباط/ فبراير، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء، بحسب وكالة (فرانس برس).