متى ينسحب الجيش الروسي من أوكرانيا؟

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا “للأبد”، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك.وقال تشيجوف في حديث لصحيفة (Euractiv): "لا نعتزم البقاء للأبد هناك. الجيش الروسي سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبا وليس بعيدا، وينسحب".ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.وأضاف مع ذلك أنه سيتم "توسيع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حتى تصل إلى الحدود المنصوص عليها في دستوريهما".