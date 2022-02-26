دولة عظمى تعرض على الرئيس الأوكراني اللجوء اليها

رام الله - دنيا الوطنعرض رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، منحه اللجوء في بريطانيا، اذا ما قرر الأخير مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.جاء ذلك خلال كلمة لجونسون امام البرلمان البريطاني، واجابته على سؤال طرحه عليه المحافظ جوليان ليويس حول ما اذا كانت الحكومة البريطانية ستمنح اللجوء لحكومة أوكرانيا في بريطانيا.وأشار جونسون، إلى أن بلاده ستقدم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا في ظل العملية العسكرية التي تتعرض لها من قبل الجيش الروسي، لافتا إلى ان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد يحتاج الى ملاذ آمن.وأعلن رئيس الحكومة البريطانية، أن بلاده ستفرض عقوبات على شخصيات روسية، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.