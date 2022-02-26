مباشر | اليوم الثالث للعملية الروسية على أوكرانيا

دولي

إسقاط طائرات وتدمير دبابات.. تعرف على حصيلة الهجوم الروسي على أوكرانيا

إسقاط طائرات وتدمير دبابات.. تعرف على حصيلة الهجوم الروسي على أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
دخلت العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي منذ يوم الخميس الماضي، يومها الثالث على التوالي، حيث شهدت العديد من عمليات القصف من قبل طائرات الجيش الروسي.

وشهد اليوم السبت، سقوط صاروخين أوكرانييْن تكتيكيين من نوع "توتشكا رو" على منزل في جمهورية دونيتسك، دون أن نفجرا، ولكنهما تسببا بأضرار مادية في المنزل، بحسب ما أكده قائد قوات الدفاع في الجمهورية. 

من جانبها، أكدت صحيفة (الصن) أن المعارك الضاربة بين القوات الروسية والاوكرانية متواصلة في العاصمة الأوكرانية متواصلة حتى اللحظة في جميع المناطق الأوكرانية وخاصة العاصمة كييف.

وأشارت إلى أن القوات الروسية تتقدم بسرعة نحو وسط العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سمع ذوي انفجارات قوية وإطلاق نار في جميع أنحاء المدينة، فيما تصدى الجيش الأوكراني، لهجوم للقوات الروسية على شارع رئيسي في العاصمة كييف.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام في كييف، أن اللواء 101 من الجيش الأوكراني تمكن من القضاء على رتل من القوات الروسية، بالإضافة الى إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود.

وأشارت وسائل الاعلام في العاصمة كييف، إلى أن الجيش دمر كذلك مركبتين وشاحنتين ودبابات روسية بالقرب من محطة بريست على الضفة اليسرى للعاصمة.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية، لافتة إلى أنها دمرت 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات، 87 دبابة، و28 راجمة صواريخ، بالاضافة الى 118 آلية وسيارة في أوكرانيا.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها أسقطت 14 مقاتلة روسية و 8 طائرات عمودية منذ بداية الهجوم

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