مباشر | اليوم الثالث للعملية الروسية على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 شبان من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 شبان من الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 شبان من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعمليات دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها مدينة رام الله وسط الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوبي رام الله واعتقلت الشاب نور الدبور بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت الشاب أحمد عفانة من حي المصيون.

وأقدم الجنود على تفتيش منزل عفانة والقيام بأعمال التخريب داخله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحــتلال اعتقلت الشاب هيثم اللوزي من مخيم قلنديا، عقب اقتحام مكان عمله في حي كفر عقب شمال القدس.

وخلال انسحاب آليات الاحتلال من كفر عقب تعرضت للرشق بوابل من الحجارة ألقاها الشبان.

وأفاد شهود عيان أن ثوار كفر عقب اعتلوا أسطح المنازل لاستهداف قوات الاحتلال بحجارة كبيرة.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي كايد من جنين والشاب عبد اللطيف حمدان من مخيم جنين، أثناء مرورهما عن حاجز الحمرا قرب مدينة أريحا.

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