مباشر | اليوم الثالث للعملية الروسية على أوكرانيا

دولي

القوات الروسية تسيطر بالكامل على ميليتوبل

القوات الروسية تسيطر بالكامل على ميليتوبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ القوات الروسية سيطرت بالكامل على ميليتوبل.

وأضافت بأنّه يجري ضرب أهداف عسكرية أوكرانية بسلاح عالي الدقة، موضحةً أنّه تم تدمير 821 هدفاً عسكرياً أوكرانياً حتى الآن، بحسب موقع (روسيا اليوم).

وكشفت أنّه يجري استخدام سفن الأسطول الروسي في العملية العسكرية وتم تدمير 7 قوارب أوكرانية، وتم توجيه ضربة بصواريخ مجنحة انطلاقاً من السفن والطائرات باتجاه أهداف عسكرية أوكرانية.

من جهتها أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف بأن المدينة تشهد "أعمالا قتالية نشطة" وحثت السكان على توخي "الهدوء واليقظة" دون أن توضح من هم طرفا الاشتباكات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من كييف في الليل حيث يسمع في التسجيلات دوي انفجارات قذائف وهدير.

وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارات وتبادل لإطلاق النار قرب محطة ميترو الأنفاق "بيريستييسكايا" في غرب المدينة والتي يقع بالقرب منها مقر اللواء ​​المنفصل رقم 101 الخاص بحراسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

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