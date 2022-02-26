متى يتتهي المنخفض الجوي؟

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت أن يستمر تأثر المنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا إلى دافئ نسبي و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.