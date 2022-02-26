مباشر | اليوم الثالث للعملية الروسية على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

متى يتتهي المنخفض الجوي؟

متى يتتهي المنخفض الجوي؟
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت أن يستمر تأثر المنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا إلى دافئ نسبي و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

استمرار ارتفاع أسعار الخضار والدجاج والبيض في أسواق غزة

استمرار ارتفاع أسعار الخضار والدجاج والبيض في أسواق غزة

الاحتلال يعتقل 5 شبان من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 شبان من الضفة والقدس

57 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

57 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

قوات الاحتلال تطلق النار شرق خانيونس والوسطى

قوات الاحتلال تطلق النار شرق خانيونس والوسطى

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

منوعات

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: فنان شهير يعلن طلاقه بعد41 عاماً من الزواج

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب معجون أسنان

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق &#34;نفسي بفرصة تانية&#34;

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء ويعلق "نفسي بفرصة تانية"

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

لهذا السبب.. الجمهور يلاحق ويهاجم إلهام شاهين

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ&#34;تاتو&#34; على جسدها

شاهد: رانيا يوسف تشعل الوسط الفني بمكان الـ"تاتو" على جسدها

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد كيف علقت سمية الخشاب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: محمد رمضان يقصف جبهة خالد سرحان بطريقة مضحكة

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)