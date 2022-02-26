مجلس الأمن يفشل بإدانة غزو أوكرانيا بعد استخدام روسيا حق النقض





وتابعت: "لذلك توجد مثل هذه الاحتمالية الحقيقية. أنا فقط لن أخوض في فرضيات الآن حول كيف سيبدو وماذا سيكون رد فعلنا".





رام الله - دنيا الوطنفشل مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، تبني مشروع قرار أمريكي ألباني، يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بعدما استخدم المندوب الروسي حق النقض الفيتو.وامتنعت الصين والهند والإمارات من التصويت على مشروع القرار، فيما عارضته روسيا، وحصل على موافقة باقي أعضاء المجلس.وحذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، من أن القوات الروسية ستحاول اقتحام العاصمة كييف، داعياً إلى عدم خسارتها.وقال: "سيكون الليل أصعب من النهار حيث يمكن سماع صوت القصف والدوي الهائل من الغارات الجوية فوق كييف".من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن سقوط العاصمة الأوكرانية كييف أمام القوات الروسية "احتمال وارد".وأضافت بساكي: "سقوط كييف هو احتمال ممكن. وما زلنا نرى كيف تتحرك روسيا للأمام، حتى عندما نرى مقاومة على الأرض، تستمر القوات الروسية في التقدم نحو كييف".