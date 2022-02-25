رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية





رام الله - دنيا الوطناستقبل رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين يوبرتو موراليس، وأطلعه على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة قرارات المجلس المركزي الأخيرة.واستعرض رباح خلال اللقاء، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الاستيطان في اراضي الدولة الفلسطينية ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسياسة التهجير القسري للمواطنين في الاغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية.وأشاد رباح بالدعم السياسي اللامحدود لجمهورية نيكاراغوا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتصويتها الدائم لصالح القضية الفلسطينية. وخاصة المواقف التقدمية لرئيس دانييل اورتيغا. وأعرب رباح عن تقديره لشعب نيكارغوا الصديق وقيادتها الشجاعة برئاسة الرئيس المناضل دانييل اورتيغا في وجه التآمر الامبريالي الرجعي، ومحاولات الإدارة الأميركية لزعزعة الاستقرار في نيكارغوا، وتحطيم أسس الشرعية المتمثلة في الرئيس المنتخب اورتيغا.من جانبه، قدم سفير نيكاراغوا التهنئة للسيد رباح باستلام مهامه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،وأشاد السفير موراليس، بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين، مؤكدا دعم نيكاراغوا الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، هذا وشارك في اللقاء كل من الدكتور ماهر عامر والاخ يعقوب سلوم من الجالية الفلسطينية في نيكارغوا.