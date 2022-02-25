مباشر | جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

شؤون فلسطينية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأسير المحرر، مقداد القواسمي، اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين مستمرون في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لفرض إجراءات بحقهم.

وأعلنت الحركة الأسيرة الأسبوع الحالي البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، بينما يواصل أسرى سجن نفحة منذ نحو عشرين يوما عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وقال القواسمي إن المطلوب وقفة جادة من الجميع تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أن الاعتقال الإداري غير شرعي وتبرره مخابرات الاحتلال بغير حق، ولا بد من إنهاءه.

وأشاد القواسمي بمواقف المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المساندة للأسرى مؤكدًا أنها وقفت إلى جانبهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس الخميس، عن الأسير القواسمي (24 عاماً) من سكان الخليل بعد ساعات من إعادة اعتقاله لحظة تحرره من سجونها والزج به داخل آلية عسكرية.

وحقق القواسمي في نوفمبر الماضي، انتصارًا على السّجان الإسرائيلي بعد 113 يومًا من خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في فبراير الجاري.

والقواسمي كان معتقلا منذ يناير/كانون الثاني العام الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويحاكم من خلاله الفلسطينيون في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا، والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.

أخبار ذات صلة

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

عددهم 2500 فلسطيني.. اشتية: جاليتنا بأوكرانيا بخير ومستعدون لتقديم العون لهم

عددهم 2500 فلسطيني.. اشتية: جاليتنا بأوكرانيا بخير ومستعدون لتقديم العون لهم

راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية بفلسطين.. متى سينتهي المنخفض؟

راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية بفلسطين.. متى سينتهي المنخفض؟

الشرطة البحرية بغزة تتخذ قراراً بشأن العمل في البحر

الشرطة البحرية بغزة تتخذ قراراً بشأن العمل في البحر

نقابة الأطباء تتحدث عن تطورات اتفاقيتها مع الحكومة الفلسطينية.. هل ستنفذ خطوات احتجاجية جديدة؟

نقابة الأطباء تتحدث عن تطورات اتفاقيتها مع الحكومة الفلسطينية.. هل ستنفذ خطوات احتجاجية جديدة؟

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

منوعات

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

شاهد: مسؤول بـ&#34;روتانا&#34; يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: مسؤول بـ"روتانا" يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة &#34;الرشوة&#34;

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة "الرشوة"

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل