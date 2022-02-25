شؤون فلسطينية

عددهم 2500 فلسطيني.. اشتية: جاليتنا بأوكرانيا بخير ومستعدون لتقديم العون لهم

عددهم 2500 فلسطيني.. اشتية: جاليتنا بأوكرانيا بخير ومستعدون لتقديم العون لهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه تحدث مساء اليوم الجمعة، مع سفير دولة فلسطين بأوكرانيا، هاشم الدجاني، مطمئناً على أحوال الجالية الفلسطينية هناك.

وأشار اشتية في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن في أوكرانيا يوجد 2500 فلسطيني وفلسطينية، وجميعهم بخير.

وقال: "أكدت أننا على أتم الاستعداد لتقديم كل العون والمساعدة التي يحتاجها أبناؤنا في أوكرانيا، وأنا على ثقة أن سفارتنا تقوم بواجبها على أكمل وجه".

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