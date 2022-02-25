مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات في زلزال قرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

رام الله - دنيا الوطنلقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، في زلزال ضرب جزيرة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.وقال مسؤولون إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب جزيرة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، أسفر عن مقتل سبعة على الأقل وإصابة العشرات وشعر به السكان في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.وبحسب (رويترز)، دفع الزلزال، الذي من غير المحتمل أن يسبب أمواج مد عاتية (تسونامي)، السكان إلى الفرار من المباني في بعض مناطق مدينة بادانج في إقليم سومطرة الغربية، كما أدى لعمليات إجلاء في ماليزيا.وقالت الوكالة الإندونيسية لمكافحة الكوارث إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم فضلا عن إصابة 85، مشيرةً إلى أن بعض المباني تضررت.وفي ماليزيا، قالت إدارة الإطفاء في العاصمة كوالالمبور إنها تلقت اتصالات متعددة من أشخاص شعروا بالزلزال في المدينة، وإن لم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات أو أضرار.وذكرت الشرطة في سنغافورة على تويتر أن السلطات تلقت اتصالات من أشخاص شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن إصابات.