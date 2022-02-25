عاجل

  • مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد قرار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي حق النفض

  • الصين والهند ودولة الإمارات تمتنع عن التصويت على مشروع قرار أميركي ألباني بشأن أوكرانيا

  • روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • بلينكن: نواصل التنسيق مع حلفائنا لجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا لعدوانها

مباشر | جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المصرية أن حكومتي كل من رومانيا ومولدوفا قررتا فتح حدودهما أمام الفارين من الحرب في أوكرانيا وطالبت أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بالتوجه إلى هناك متى استطاعوا ذلك.

وقالت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست والممثلة لدى دولة مولدوفا أيضا إنه: "بالإشارة إلى التطورات الميدانية في أوكرانيا، نحيط أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بأن السلطات الرومانية سوف تقوم بتنظيم معسكرات تجميع للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع أوكرانيا".

وأشارت السفارة المصرية في بوخارست إلى أن سلطات رومانيا حددت ٤ نقاط حدودية لدخول القادمين من أوكرانيا، وطالبت المصريين بأوكرانيا بموافاتها أو موافاة سفارة مصر في كييف ببياناتهم وأماكن تواجدهم والنقطة الحدودية التي سيتوجهون إليها لتسهيل مهمة انتقالهم.

وقالت السفارة إنه: "فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا، فقد أصدرت السلطات الرومانية الجمعة قرارا بإعفاء القادمين برا من أوكرانيا إلى رومانيا من الحجر الصحي لمدة 15 يوما، وعليه يمكن الدخول إلى الأراضي الرومانية دون التقيد بالإجراءات المعتادة في هذا الشأن".

تجدر الإشارة إلى انه في المعتاد تطلب السلطات الرومانية تقديم شهادات EU digital certificate، أو إثبات ورقي أو الكتروني يفيد تلقيهم التطعيم، أو الإصابة بالفيروس والتعافي منه خلال الـ180 يوما السابقة أو إجراء تقديم اختبار "بي سي آر" سلبي حديث، أي خلال 72 ساعة قبل الوصول".

ووفقا للسلطات النصرية فقد:" أفادت السلطات الرومانية إمكانية منح تأشيرات دخول مؤقتة لمدة 15 يوما عند نقاط دخول معينة، يمكن لحاملها التحرك داخل رومانيا وحجز الفنادق والمواصلات العامة والطيران وخلافه".

كذلك أفادت السلطات الرومانية باستمرار منح تأشيرات دخول مؤقتة من مكاتبها القنصلية بـسيرونتي بأوكرانيا بالقرب من الحدود مع رومانيا (بالنسبة للمتواجدين بأوكرانيا) ومن قنصليتها بكيشيناو أو كاهول أو بالتسي في مولدوفا (بالنسبة للقادمين من مولدوفا).

وأوضحت سفارة مصر في بوخارست أن: "السلطات في مولدوفا كذلك قد حددت نقطتي دخول على حدودها لاستقبال القادمين إليها من أوكرانيا، كما أن المجال الجوي لمولدوفا مغلق لحين إشعار آخر، وأن السلطات المولدوفية ستسمح بدخول القادمين من أوكرانيا فقط في حالة حملهم تأشيرة دخول لمودلوفا أو تأشيرة دخول لرومانيا (وفي هذه الحالة سيتم منحهم تأشيرة ترانزيت)".

أما بالنسبة للقادمين من أوكرانيا غير الحاملين لتأشيرات الدخول المشار إليها، فبحسب سفارة مصر في بوخارست" سيتم استضافتهم في مراكز تجميع لتوفير الحماية لهم لحين إشعار آخر".

يذكر أن سفارة مصر في كييف طالبت المصريين في أوكرانيا صباح الجمعة بالتوجه إلى حدود رومانيا وذلك بالنسبة للمتواجدين في مناطق آمنة، أما من هم في مناطق قريبة من المعارك فقد طالبتهم بالبقاء في المنازل أو المخابئ لحين التفاوض على طريقة آمنة لإجلائهم.

أخبار ذات صلة

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

منوعات

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

شاهد: مسؤول بـ&#34;روتانا&#34; يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: مسؤول بـ"روتانا" يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة &#34;الرشوة&#34;

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة "الرشوة"

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل