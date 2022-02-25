مدغشقر: إعصار "إمناتي" يودي بحياة 4 أشخاص ويشرد الآلاف

رام الله - دنيا الوطنتسبب إعصار (إمناتي) بمقتل 4 أشخاص على الأقل وتشريد عشرات الآلاف في مدغشقر حسب السلطات المحلية الجمعة.وصدر عن المكتب الوطني لإدارة المخاطر تقرير غير نهائي يفيد بـ"تسجيل 4 وفيات في فارافانغانا" الساحلية في الجنوب الشرقي، وتضرّر نحو 72,200 شخص، وقطعت طُرقات وجسر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وضرب الإعصار إمناتي الجزيرة في مطلع الأسبوع مع رياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا بالساعة.ومدغشقر التي تعدّ من الأفقر في العالم والواقعة في المحيط الهندي الشاسع، تعاني من موجة جفاف هي الأسوأ في 40 عاما، بحسب الأمم المتحدة التي تعزو الأزمة إلى التغير المناخي.وكان الإعصار باتسيراي اجتاح الجزيرة في الخامس من فبراير موديا بـ121 شخصا ومخلفا أضرارا طالت نحو 270 ألف شخص.والجزيرة عرضة للعديد من العواصف والأعاصير بين نوفمبر أبريل من كل عام.